Musica i Duran Duran tornano in Italia | tre concerti-evento tra Verona Caserta e Villa Manin

I Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio. La band britannica ha scelto località come Verona, Caserta e Villa Manin per esibirsi, portando sul palco i grandi successi degli anni ’80 e non solo. I concerti si terranno durante l’estate 2026 e promettono di attirare migliaia di appassionati di musica.

L’estate musicale 2026 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i Duran Duran annunciano tre concerti-evento in Italia, scegliendo tre tra le location più iconiche e suggestive del Paese. La band britannica sarà il 7 luglio all’ Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta – unica data al Centro-Sud, in piazza Carlo di Borbone – e l’11 luglio a Villa Manin. Tre serate che si preannunciano uniche, dove l’energia e il carisma di una delle band più influenti della storia del pop-rock incontreranno scenari di incomparabile bellezza architettonica e paesaggistica.🔗 Leggi su Ildenaro.it Durán, niente Juventus: è vicino al Lille La Juventus ha scelto di non puntare più su Jhon Durán. Juventus all’assalto di Durán: presentata un’offerta al Fenerbahçe La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per Jhon Durán, l’attaccante colombiano classe 2003 del Fenerbahçe. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I migliori video rock anni ’80: la classifica anno per anno; Talk Talk: l’ascesa, la fuga e la rinascita spirituale della band che non voleva essere una band; Tornano in pista i ragazzi degli anni '90: la Gen X si scatena al ritmo della migliore disco music. E il MOB fa il pienone con la serata Remember, in collaborazione con Simone e Marco Priori; Carlo Conti: Dopo il successo bisogna continuare a pedalare. Duran Duran alla Reggia di Caserta, unica data al Centro-Sud in piazza Carlo di BorboneScopri tutti i dettagli riguardo Duran Duran alla Reggia di Caserta, unica data al Centro-Sud in piazza Carlo di Borbone . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com I Duran Duran alla Reggia di Caserta: il 9 luglio concerto in piazza Carlo di BorboneCASERTA – L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre straordinari concerti nel nostro Paese, in tre tra ... casertace.net Lo scorso maggio a Cannes il noto batterista Roger Taylor (Queen) ha incontrato il noto batterista Roger Taylor (Duran Duran) - (questa cosa la sognavo dagli anni '80) . . #RogerTaylor #RogerAndrewTaylor #DuranDuran #SirRogerMeddowsTaylor #Queen # - facebook.com facebook