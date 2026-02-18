Durante i suoi viaggi tra New York, Portland, Londra e Parigi, l’autore ha tenuto un diario dettagliato delle sue esperienze. Durante l’estate scorsa, ha visitato locali e ristoranti per ritrovare amici di vecchia data e colleghi. La sua agenda era fitta di incontri tra cene e passeggiate in città, cercando di recuperare i contatti più cari. Questi viaggi hanno rappresentato un modo per ricostruire legami e vivere momenti autentici. Per lui, ogni tappa ha avuto un significato speciale e ha lasciato ricordi indelebili.

L’estate scorsa, durante alcuni viaggi di lavoro a New York e a Portland, Oregon, e poi in autunno tra Londra e Parigi, ho fatto di tutto per incontrare vecchi amici, compagni di università ed ex colleghi. Sognavo che qualcuno mi rivolgesse la domanda che aspettavo da tempo: sei dimagrito? Ero pronto a raccontare tutto, a cominciare dall’assurdità della prima volta in cui mi sono infilato in pancia un ago da 34 gauge. È un gesto profondamente innaturale che richiede un certo grado di dissociazione; prima di farlo sono rimasto seduto a fissare la mia mano per un tempo infinito. Ma una volta convinto il corpo a violare sé stesso, mi è bastato premere un pulsantino sul dispenser a penna di marca Ozempic per lanciare dentro la mia carne una dose di semaglutide attraverso l’ago sottile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I diari dell'Ozempic

