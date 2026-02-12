L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato tre revisioni che dimostrano come i farmaci GLP-1, come semaglutide e liraglutide, aiutino molte persone obese a perdere peso in modo notevole. Questi farmaci, usati anche per il diabete, mostrano risultati promettenti in studi recenti, portando a una diminuzione visibile del peso corporeo. Tuttavia, restano alcuni dubbi sui effetti a lungo termine e sulla sicurezza di questi trattamenti.

Gli agonisti del recettore GLP-1 sono stati sviluppati inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2 e introdotti nella pratica clinica a metà degli anni 2000. Nei pazienti diabetici, soprattutto quelli con problemi cardiaci o renali, hanno dimostrato di migliorare il controllo della glicemia, ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari e favorire anche una moderata perdita di peso. Negli ultimi anni, l’interesse si è spostato sull’impiego di questi farmaci nella gestione dell’obesità. Il loro meccanismo d’azione imita un ormone naturale che rallenta la digestione e aumenta il senso di sazietà. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Ozempic e GLP-1: grandi risultati nella perdita di peso, ma restano dubbi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.