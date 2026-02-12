Ozempic e GLP-1 | grandi risultati nella perdita di peso ma restano dubbi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato tre revisioni che dimostrano come i farmaci GLP-1, come semaglutide e liraglutide, aiutino molte persone obese a perdere peso in modo notevole. Questi farmaci, usati anche per il diabete, mostrano risultati promettenti in studi recenti, portando a una diminuzione visibile del peso corporeo. Tuttavia, restano alcuni dubbi sui effetti a lungo termine e sulla sicurezza di questi trattamenti.
Gli agonisti del recettore GLP-1 sono stati sviluppati inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2 e introdotti nella pratica clinica a metà degli anni 2000. Nei pazienti diabetici, soprattutto quelli con problemi cardiaci o renali, hanno dimostrato di migliorare il controllo della glicemia, ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari e favorire anche una moderata perdita di peso. Negli ultimi anni, l’interesse si è spostato sull’impiego di questi farmaci nella gestione dell’obesità. Il loro meccanismo d’azione imita un ormone naturale che rallenta la digestione e aumenta il senso di sazietà. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Gestire la Perdita di Peso con il GLP-1: Come Proteggere i Muscoli EfficacementeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Francia, verso causa collettiva contro aziende e medici per ozempic; Francia, in preparazione una class action per danni da effetti avversi di Ozempic; Farmaci, TrumpRx debutta con sconti su GLP-1 e terapie per la fertilità: le incognite per l’Europa; Farmaci Glp-1 sul banco degli imputati, denunce in Usa per effetti avversi.
L’ascesa degli agonisti del GLP-1 non riguarda solo la salute: nuovi mercati e prodotti alimentari nascono intorno ai farmaci anti-obesitàIl grande successo dei farmaci anti-obesità come Ozempic ha spinto le aziende a creare integratori e alimenti GLP-1 friendly ... ilfattoalimentare.it
Ozempic e i farmaci agonisti GLP-1: pillole magiche?È da qualche anno che il farmaco Ozempic, sviluppato dall’azienda danese Novo Nordisk, ha catturato l’attenzione dei media e della società, con conseguenze importanti sulle scorte e sul suo utilizzo. rsi.ch
Centinaia di persone che utilizzano farmaci GLP-1 per dimagrire, come Ozempic e Mounjaro, stanno riportando gravi carenze nutrizionali, inclusa la comparsa di scorbuto, una malattia storicamente associata agli antichi marinai e ai pirati, poiché questi farmac facebook