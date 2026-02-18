La Commissione regionale ha riferito che il numero di incidenti mortali sul lavoro in Lombardia non è cambiato negli ultimi tre anni. La causa principale di questa stabilità sembra essere l’aumento dello smartworking, che ha ridotto gli incidenti durante gli spostamenti. Un esempio concreto è che, rispetto al passato, meno lavoratori si sono infortunati mentre si recavano sul posto di lavoro.

Il numero degli infortuni sul lavoro in Lombardia si è mantenuto sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni. La buona notizia è che il fenomeno non è in peggioramento, la cattiva che non ci sono miglioramenti apprezzabili. Tra i lavoratori, la fascia d’età più colpita è quella tra i 40 e i 54 anni e nella stragrande maggioranza dei casi sono uomini. I settori più a rischio si confermano le costruzioni, l’ agricoltura e la metalmeccanica. Sono queste le principali evidenze restituite dalla relazione della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro del Consiglio regionale, approvata ieri dall’Aula del Pirellone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I dati della Commissione regionale. Stabili gli incidenti mortali sul lavoro: "Smartworking contro quelli in itinere"

Leggi anche: In provincia di Pescara 1.502 incidenti stradali nel 2024, 13 quelli mortali: i dati dell'Istat

Incidenti stradali, crescono quelli mortali nel tragitto casa-lavoro. Interviene la RegioneCrescono gli incidenti mortali lungo il tragitto casa-lavoro in tutta Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.