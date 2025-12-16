Nel 2024, la provincia di Pescara ha registrato 1.052 incidenti stradali, con 13 decessi e numerosi feriti. I dati dell'Istat evidenziano la situazione della sicurezza stradale nella zona, sottolineando l'importanza di interventi mirati per ridurre il numero di incidenti e salvaguardare vite umane.

In provincia di Pescara, nel 2024, ci sono stati 1.052 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 13 persone e il ferimento di altre 1.298. Rispetto al 2023, aumentano in modo significativo gli incidenti (+168), ma diminuiscono i feriti (-171) e i morti (-3). Il dato è in controtendenza. Ilpescara.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chieti, grave incidente in via dei Marsi due donne in ospedale

In provincia di Pescara 1.502 incidenti stradali nel 2024, 13 quelli mortali: i dati dell'Istat - Il Pescarese è il territorio d'Abruzzo con il maggior numero di sinistri e di feriti, ma è quello con meno vittime ... ilpescara.it