In provincia di Pescara 1.502 incidenti stradali nel 2024 13 quelli mortali | i dati dell' Istat

Nel 2024, la provincia di Pescara ha registrato 1.052 incidenti stradali, con 13 decessi e numerosi feriti. I dati dell'Istat evidenziano la situazione della sicurezza stradale nella zona, sottolineando l'importanza di interventi mirati per ridurre il numero di incidenti e salvaguardare vite umane.

In provincia di Pescara, nel 2024, ci sono stati 1.052 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 13 persone e il ferimento di altre 1.298. Rispetto al 2023, aumentano in modo significativo gli incidenti (+168), ma diminuiscono i feriti (-171) e i morti (-3). Il dato è in controtendenza. Ilpescara.it

