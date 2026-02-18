Consiglio dei ministri via libera al decreto maltempo | 1 miliardo per i danni
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contro il maltempo, destinando un miliardo di euro per i danni causati dalle recenti alluvioni. La decisione arriva dopo settimane di piogge intense che hanno devastato molte zone del paese, danneggiando case e infrastrutture. Il governo ha deciso di intervenire rapidamente per aiutare le comunità colpite e accelerare i lavori di ricostruzione. La discussione si è svolta a Palazzo Chigi, con i ministri impegnati a definire le misure di sostegno. La prossima fase riguarda la distribuzione delle risorse.
Dalle bollette al maltempo, passando anche per l’autonomia. È iniziato intorno alle 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono stati approvati sia il decreto sull’energia sia quello per l’emergenza in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. Ma il primo tema affrontato è stato l’Autonomia differenziata, con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare tra il governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto. «Per la prima volta da quando si parla di regionalismo - ha commentato il ministro Roberto Calderoli - c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
