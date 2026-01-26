maltempo oggi il cdm per lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone harry

Oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce per valutare lo stato di emergenza a seguito dei danni causati dal ciclone Harry nel Sud Italia. L’evento meteorologico ha interessato in particolare Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando danni a imprese, infrastrutture e proprietà private. La decisione mira a coordinare gli interventi necessari per affrontare le conseguenze di questo maltempo e sostenere le zone colpite.

Dopo l'ondata di maltempo innescata dal passaggio del ciclone Harry che ha devastato il Sud Italia colpendo in particolare Sicilia, Calabria e Sardegna si stanno contando i danni a imprese, infrastrutture e immobili privati. Ed entrano in campo le istituzioni. Il Cdm per lo stato di emergenza. La dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti dal maltempo e lo stanziamento di risorse per far fronte alle prime urgenze sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi dalla premier a Palazzo Chigi.

Maltempo: il ciclone Harry devasta il Sud, lunedì il Cdm per lo stato di emergenzaDopo il passaggio del ciclone Harry, che ha interessato principalmente Sicilia, Calabria e Sardegna, si stanno valutando i danni causati dall’ondata di maltempo nel Sud Italia.

Riposto, la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone HarryLa giunta comunale di Riposto ha deciso di richiedere ufficialmente lo stato di emergenza, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry.

