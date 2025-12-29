Via libera in Cdm al decreto Ucraina E nel titolo tornano gli aiuti militari

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ucraina, che include misure relative agli aiuti militari e alla proroga delle autorizzazioni per cittadini ucraini. L'intervento mira a garantire supporto e sicurezza, affrontando questioni di interesse nazionale e internazionale. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative del governo per sostenere l'Ucraina e tutelare i diritti di cittadini e professionisti coinvolti.

È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Il Governo, tra le altre misure, ha approvato il decreto legge recante "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance". In un'altra bozza del decreto per la proroga degli aiuti a Kiev, la parola militari era assente e recitava: 'Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative e della popolazione dell'ucraina, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

via libera in cdm al decreto ucraina e nel titolo tornano gli aiuti militari

© Iltempo.it - Via libera in Cdm al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari"

Leggi anche: E’ durata poco l’euforia della Lega: nel nome del decreto per l’Ucraina gli aiuti tornano “militari”

Leggi anche: Ucraina, alle 15 Cdm. In titolo decreto resta parola ‘militari’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Referendum in due giorni, via libera del Cdm al decreto; Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Porti, via libera del cdm alla riforma: nasce Porti d’Italia spa.

via libera cdm decretoCdm, via libera al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari" - Il Governo, tra le altre misure, ha approvato il decreto legge recante "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla ... msn.com

via libera cdm decretoIl Cdm approva il decreto Ucraina. Nessuna data per il referendum sulla Giustizia - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al quinto pacchetto di aiuti a Kyiv che comprende la "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". ilfoglio.it

via libera cdm decretoDecreto Ucraina, via libera del Cdm agli aiuti a Kiev: ecco cosa prevede - È arrivato oggi l'ok del Consiglio dei ministri, che prevede «disposizioni urgenti per la ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.