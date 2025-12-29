Via libera in Cdm al decreto Ucraina E nel titolo tornano gli aiuti militari

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ucraina, che include misure relative agli aiuti militari e alla proroga delle autorizzazioni per cittadini ucraini. L'intervento mira a garantire supporto e sicurezza, affrontando questioni di interesse nazionale e internazionale. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative del governo per sostenere l'Ucraina e tutelare i diritti di cittadini e professionisti coinvolti.

È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Il Governo, tra le altre misure, ha approvato il decreto legge recante "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance". In un'altra bozza del decreto per la proroga degli aiuti a Kiev, la parola militari era assente e recitava: 'Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative e della popolazione dell'ucraina, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance'.

