A14 Marchigiani rimborsati per i cantieri | pedaggio cashback tra Pedaso e Grottammare fino a Pasqua

Gli automobilisti marchigiani che usano l’autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare riceveranno un rimborso sul pedaggio fino a Pasqua, a causa dei disagi provocati dai lavori nella galleria Vinci di Cupra Marittima. La decisione arriva dopo numerose lamentele di chi ha dovuto affrontare code e rallentamenti per settimane. Per ottenere il cashback, i viaggiatori devono aver attraversato quel tratto durante il periodo dei cantieri e presentare una richiesta specifica. Questo intervento mira a compensare gli inconvenienti subiti dai pendolari e dai turisti che frequentano la zona.

A14, Cantieri e Cashback: Un Rimborso per i Viaggiatori Marchigiani. Gli automobilisti che percorrono il tratto marchigiano dell'autostrada A14, tra Pedaso e Grottammare, potranno ottenere un rimborso sul pedaggio a causa dei disagi causati dai cantieri in corso sulla galleria Vinci di Cupra Marittima. L'iniziativa, lanciata da Autostrade per l'Italia (Aspi), mira a compensare i ritardi dovuti a lavori di manutenzione straordinaria che comportano restringimenti di carreggiata e deviazioni del traffico, con un impatto significativo sulla mobilità lungo uno degli assi di collegamento più importanti d'Italia.