Palazzetto dello sport di Salerno completata la prima fase | sopralluogo dell’assessore Loffredo

È stata completata la prima fase dei lavori al Palazzetto dello sport di Salerno, riavviati lo scorso novembre. Recentemente, l’assessore Loffredo ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento. Il cantiere si trova nell’area adiacente allo stadio Arechi, segnando un passo importante nel percorso di riqualificazione e riapertura di questa struttura sportiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Può considerarsi completata la prima fase per il cantiere ufficialmente riavviato a novembre del Palazzetto dello sport di Salerno, nell’area adiacente allo stadio Arechi. Con un investimento complessivo di 38 milioni di euro, l’impresa Passarelli sta proseguendo nella demolizione della parte di struttura già edificata nel primo appalto, salvando invece l’edificio già sopraelevato, che verrà comunque modificato nella parte esterna, con la trasformazione delle finestre da rotonde a quadrate. L’area appare ora completamente bonificata e ripulita, dopo anni in cui si era trasformata in un acquitrino a causa della presenza di acqua stagnante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palazzetto dello sport di Salerno, completata la prima fase: sopralluogo dell’assessore Loffredo Leggi anche: Rigenerazione urbana, completata la struttura dell'ex palazzetto dello sport di Este Leggi anche: "La capitale dello sport" ma in stato di abbandono: la denuncia sul degrado del Palazzetto di Colle dell’Ara [FOTO] Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lamezia, il 19 gennaio cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport; Nuovo palazzetto dello sport, verso le fasi finali del collaudo. Nei prossimi mesi l'apertura ufficiale; 'Rinascita' dopo l'alluvione, il palazzetto dello Sport si arricchisce di una nuova palestra Technogym; Eravamo quattro amici... al palazzetto dello sport. Inaugurazione Palazzetto dello Sport a Lamezia, l'amministrazione comunale: Opera strategica per il futuro della città - Lamezia Terme - 'La solenne cerimonia di inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, con l'Inno di Mameli eseguito dalla Polifonica Aulos, segna l’inizio di una nuova stagione di ... lametino.it «Una sfida vinta». Il Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme è «moderno, tecnologico e sostenibile» - Dopo le Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5, il via ufficiale all'impianto sportivo alla presenza del governatore Occhiuto ... corrieredellacalabria.it : , Grande partecipazione al Palazzetto CUS dell’Università dell’Insubria per l’evento finale di Insubria Moving – Sperimenta il movimento. Un pomeriggio di sport da provare, energia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.