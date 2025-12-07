Lavori in piazza Trento e Trieste il sindaco si scusa | Inviato formali diffide ma l' opera va completata

“Desidero innanzitutto scusarmi con i cittadini e con i commercianti di piazza Trento e Trieste per i disagi che si stanno manifestando in queste settimane. Scuse doverose, peraltro già manifestate a una loro rappresentanza durante le diverse riunioni che abbiamo avuto in comune per spiegare la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Piazza San Jacopo, lavori alla fognatura: divieto di accesso al moletto

Lunedì 15 settembre riapre piazza Cordusio: tornano i tram dopo 4 mesi di lavori e linee deviate

Piazza Caduti del Lavoro, partiti i lavori per riqualificazione e rigenerazione dell’area

In corso i lavori di riqualificazione urbana e ambientale di Piazza Bersaglieri d’Italia #andria - facebook.com Vai su Facebook

Chieti, Colantonio (Lega): "Cantiere fantasma a Piazza Trento e Trieste, servono spiegazioni ai cittadini" - Critiche dal capogruppo della Lega in consiglio comunale Mario Colantonio sulla gestione dei lavori pubblici: "Spese elevate, tempi incerti e disagi per residenti e commercianti" ... Lo riporta chietitoday.it

Lavori in piazza Trento e Trieste: "Sarà un elegante giardino urbano" - L’area di Trento e Trieste, dopo anni di limbo, è pronta al restyling che la trasformerà in "un giardino urbano, con nuovi spazi ... Lo riporta ilgiorno.it

Napoli, la Giunta Comunale approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo - Via Toledo, approvato progetto manutenzione tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento: finanziamento di oltre 3 milioni, al via lavori entro novembre La Giunta Comunale ha approvato il progetto ... Si legge su ilmattino.it