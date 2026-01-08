Studiare Giulio Cesare per capire Putin Trump e Maduro | un libro di Simone Di Meo a cavallo tra passato e futuro

Esce “ Cesare e le guerre contemporanee ”, il nuovo libro di Simone Di Meo, giornalista e scrittore, pubblicato da Stylo24 Edizioni. Un saggio di analisi storica e geopolitica che usa Giulio Cesare come chiave di lettura per comprendere i conflitti del XXI secolo, dalle grandi guerre asimmetriche alle strategie delle potenze contemporanee. Il volume è in prevendita su Amazon e arriverà nelle librerie dalla primavera, al prezzo di 10 euro. “ Cesare e le guerre contemporanee ”, il nuovo libro di Simone Di Meo. Il cuore del libro è una visione netta e controcorrente: le guerre moderne non sono un’anomalia della storia, ma la riproposizione, con mezzi tecnologici diversi, di logiche antiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

