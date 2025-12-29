I bronzi di Riace l' archeomafia ed il mistero in fondo al mare | perchè le nuove ricerche potrebbero cambiare la storia

Le recenti indagini sui Bronzi di Riace, condotte nelle acque di Brucoli, potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione di un ritrovamento storico e delle sue implicazioni. Dopo oltre mezzo secolo di studi e ipotesi, le nuove ricerche promosse dalla Sovrintendenza ai beni culturali mirano a fare luce su un mistero che coinvolge anche l’archeomafia. Un passo importante per scoprire la verità nascosta sotto il mare e rivedere la storia di questi straordinari reperti

Dopo 53 anni di ipotesi e studi, la verità sul ritrovamento dei bronzi di Riace potrebbe letteralmente venire a galla, grazie ad un nuova campagna di ricerca sottomarina promossa dalla Sovrintendeza ai beni culturali che si svolgerà nei fondali della secca di Brucoli, a meno di un paio di miglia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - I bronzi di Riace, l'archeomafia ed il mistero in fondo al mare: perchè le nuove ricerche potrebbero cambiare la storia Leggi anche: 15 dicembre 1980, quando a Firenze furono svelati al mondo i Bronzi di Riace Leggi anche: Scuola, come potrebbero cambiare i costi per le famiglie: nuove detrazioni e voucher in Manovra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I bronzi di Riace, l'archeomafia ed il mistero in fondo al mare: perchè le nuove ricerche potrebbero cambiare la storia; Bronzi di Riace, lo studio che riapre il mistero: origine siracusana e recupero in fondali profondi a Brucoli. I bronzi di Riace, l'archeomafia ed il mistero in fondo al mare: perchè le nuove ricerche potrebbero cambiare la storia - Grazie alle nuove evidenze scientifiche fornite da uno studio multidisciplinare che coinvolge anche l'Università di Catania, a gennaio la Soprintendenza del Mare dovrebbe avviare delle nuove ricerche ... cataniatoday.it

Il “caso” Bronzi di Riace: la geochimica che prova a cambiare la storia - Lo studio: «Corrispondenze sorprendenti tra le saldature della Statua A e la piana dell’Anapo». corrieredellacalabria.it

Bronzi di Riace, lo studio che riapre il mistero: origine siracusana e recupero in fondali profondi a Brucoli - Nuove prove scientifiche a sostegno dell'ipotesi siracusana: analisi di patine, concrezioni e testimonianze indicano che le statue giacquero per oltre duemila anni a 70–90 m ... lasicilia.it

L'altro Corriere TV. . Il “caso” Bronzi di Riace: la geochimica che prova a cambiare la storia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.