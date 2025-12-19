I Modà annunciano il tour estivo 2026 ospite fissa Bianca Atzei

I Modà tornano a farci sognare con il loro tour estivo 2026, portando sul palco l'energia e le emozioni che li contraddistinguono. Questa volta, saranno accompagnati dalla talentuosa Bianca Atzei, pronta a condividere con il pubblico momenti indimenticabili. Un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana, che promette di regalare spettacoli pieni di passione e magia.

I Modà annunciano le prime date del tour previsto per la prossima estate in cui condivideranno il palco con Bianca Atzei. Il Natale dei Modà è pieno di soprese per i loro Romantici e dopo la pubblicazione del singolo con Bianca Atzei Ti amo ma non posso dirlo, da oggi in radio, video e in digitale, arriva l’annuncio di un nuovo tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che prenderà il via alla vigilia della prossima estate, il 20 giugno 2026, per poi proseguire tra giugno e luglio in giro per l’Italia. Il tour, da sempre il momento in cui i Modà danno il meglio di sé, partirà il 20 giugno (data Zero) dal Parco della Pace di Servigliano (FM) per poi fare tappa alla Reggia di Caserta (25 giugno) prima di approdare all’Allianz Stadium di Torino (30 giugno), arrivare alla Fiera del Levante di Bari (10 luglio), spostarsi al Teatro del Castello di Roccella Jonica (RC) il 22 luglio e chiudersi al Velodromo di Palermo il 24 luglio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I Modà annunciano il tour estivo 2026, ospite fissa Bianca Atzei Leggi anche: Bianca Atzei ospite a Verissimo, chi è la cantante: l’operazione al cuore e l’aborto Leggi anche: I Modà e Bianca Atzei duettano in Ti amo ma non posso dirlo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Coez annuncia il nuovo tour estivo: tutte le date - Il cantautore ha svelato le date in programma nell’estate del prossimo anno: da Firenze a Palermo passando per Pompei e Macerata. tg24.sky.it

I Negramaro annunciano il tour estivo, poi una lunga pausa - Dopo il tour nei palasport, i Negramaro tornano nell'estate 2026 con Una storia ancora semplice, un nuovo viaggio nei festival outdoor, a 10 anni dall'ultima volta. ansa.it

I Tiromancino, capitanati da Federico Zampaglione, tornano nei teatri e annunciano le date di “QUANDO MENO ME LO ASPETTO TOUR”, e saranno in Sicilia il 15 maggio 2026 al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 maggio al Teatro Golden di Palermo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.