Hupac | Britta Weber manager tedesca guiderà il colosso intermodale europeo dal 2026 | una svolta storica

Britta Weber, manager tedesca, ha ottenuto il ruolo di CEO di Hupac a partire dal 2026, con l’obiettivo di rilanciare le operazioni del colosso intermodale europeo. La sua nomina segna un momento importante per l’azienda, che intende rafforzare la sua presenza nelle rotte commerciali tra Italia e Svizzera. Weber, che vanta anni di esperienza nel settore dei trasporti, prenderà il posto di Michail Stahlhut, portando una nuova strategia per affrontare le sfide del mercato.

Britta Weber alla guida di Hupac: Una Manager Tedesca per Rilanciare il Colosso Intermodale Europeo. Britta Weber è stata nominata amministratore delegato (CEO) del Gruppo Hupac, succedendo a Michail Stahlhut. Assumerà ufficialmente l’incarico il 1° luglio 2026, portando una ventennale esperienza internazionale nel settore della logistica e della gestione della catena di fornitura. La nomina segna una svolta storica per l’azienda, con la prima donna a guidare il Gruppo Hupac nei suoi quasi 60 anni di attività. Una Carriera Internazionale al Servizio dell’Intermodalità. La scelta di Britta Weber, attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l’Europa e l’Asia, da parte del consiglio di amministrazione di Hupac, è stata motivata dalla sua comprovata competenza e visione strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu

