Number1 vittoria storica | i lavoratori della logistica verranno assunti direttamente dal colosso parmigiano

22 dic 2025

Dal 1° gennaio 2026 l'hub logistico Number1 di via Paradigna, precedentemente gestito in appalto, verrà internalizzato con il passaggio diretto di tutti i lavoratori e le lavoratrici sotto le dirette dipendenze di una delle più importanti aziende di logistica italiane. Come già avvenuto per gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

