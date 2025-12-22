Number1 vittoria storica | i lavoratori della logistica verranno assunti direttamente dal colosso parmigiano
Dal 1° gennaio 2026 l'hub logistico Number1 di via Paradigna, precedentemente gestito in appalto, verrà internalizzato con il passaggio diretto di tutti i lavoratori e le lavoratrici sotto le dirette dipendenze di una delle più importanti aziende di logistica italiane.
Number1, vittoria storica: i lavoratori della logistica verranno assunti direttamente dal colosso parmigiano - precedentemente assunti con la cooperativa Taddei e negli ultimi anni con l'azienda Inovis Logistic - parmatoday.it
