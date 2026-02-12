Eurobond | svolta storica a Bruxelles Bundesbank apre alla mutualizzazione del debito europeo Macron esulta

A Bruxelles si è assistito a una svolta storica: la Bundesbank ha aperto alla mutualizzazione del debito europeo, una mossa che cambia le carte in tavola. Macron ha subito espresso soddisfazione, mentre il sostegno delle banche centrali ha dato nuova linfa alla discussione sugli Eurobond. È una fase che potrebbe influenzare profondamente l’economia continentale nei prossimi mesi.

Eurobond: Macron ottiene il sostegno delle banche centrali, svolta inattesa sulla competitività europea. Bruxelles – Una spaccatura iniziale si è trasformata in un potenziale punto di svolta per le finanze europee. Durante il vertice sull’Agenda per la competitività, il presidente francese Emmanuel Macron ha trovato un inaspettato alleato nelle banche centrali, che ora sostengono l’emissione di eurobond per rafforzare l’economia dell’Unione. La svolta, in particolare l’apertura della Bundesbank, potrebbe ridisegnare le regole del debito comune europeo, superando le resistenze tradizionali di Berlino.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Eurobond Bruxelles Macron spinge il debito comune, ma Berlino ribadisce il suo no | «Eurobond e mercato, l'Europa è pronta a diventare una potenza?» Macron spinge per gli eurobond, ma Berlino dice no. Macron punta su un debito europeo per investimenti strategici: difesa, AI e transizione ecologica al centro del piano. Emmanuel Macron propone di creare un debito europeo condiviso per finanziare investimenti in difesa, intelligenza artificiale e ambiente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La crisi a Londra e le difficoltà di Macron si intrecciano con le decisioni future dell’Ue. Al vertice di Alden Biesen si confronteranno la linea francese pro-eurobond e quella più pragmatica di Meloni e Merz. Francesco De Palo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.