Human Company Ci sono 500 posti

Human Company apre le porte a 500 nuovi dipendenti a causa dell’aumento delle prenotazioni previste per l’estate. La società, che gestisce hotel e resort in diverse regioni italiane e in Lussemburgo, cerca personale per rafforzare i propri team nelle strutture e nel quartier generale di Firenze. La campagna di assunzioni si concentra sia sul campo che sugli uffici, dove si cercano 15 figure da inserire nei vari dipartimenti.

In vista della prossima stagione turistica, il gruppo Human Company, proprietario di strutture ricettive in Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo, avvia una maxi campagna di selezione con 500 posizioni aperte, oltre a 15 inserimenti nei dipartimenti del quartier generale di Firenze. Le opportunità riguardano diversi ambiti professionali. Nell'area accoglienza sono ricercati 200 addetti front office, che si occuperanno di ricevimento e gestione prenotazioni, oltre a responsabili front office per il coordinamento delle reception. Si cercano anche addetti agli info point, chiamati a fornire informazioni su strutture, eventi ed esperienze sul territorio, e guest relator, figure di riferimento per gli ospiti durante il soggiorno.