Dal caso Gucci a House of the Dragon | il 2026 delle serie Sky racconta il nostro tempo tra potere famiglia e identità

Nel 2026 Sky non si limita a proporre nuove serie. La rete televisiva costruisce un racconto che riflette il nostro tempo, tra potere, famiglia e identità. Usa le serie come uno specchio della società, per mettere in luce le sue tensioni e le sue contraddizioni.

Il 2026 di Sky non si limita a programmare nuove serie: costruisce un discorso. Un racconto stratificato sul presente, sulle sue ossessioni e sulle sue fratture, usando la serialità come lente culturale prima ancora che come intrattenimento. Le nuove produzioni Sky Original e i grandi titoli internazionali in arrivo su Sky e NOW disegnano una mappa precisa: al centro ci sono il potere, l'identità, la famiglia, la colpa e il desiderio di redenzione. Non è un caso che molte delle storie più attese partano da dinastie, legami di sangue, relazioni tossiche o scelte morali irreversibili. La serialità del 2026 parla di chi siamo diventati.

House Of The Dragon, spin-off de Il Trono di Spade, si concluderà con la quarta stagione prevista nel 2028.

