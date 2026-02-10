Con il quarto episodio, A Knight of the Seven Kingdoms conquista il pubblico e le valutazioni. La serie spin-off supera le aspettative e si avvicina a livello di gradimento de Il trono di spade, battendo anche House of the Dragon. È il primo segnale che questa nuova avventura nel mondo di Westeros sta trovando il suo spazio tra i fan.

Con il suo quarto episodio, A Knight of the Seven Kingdoms è la serie spin-off che segna un record: ha raggiunto valutazioni che la proiettano a competere direttamente con Il trono di spade. L'episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato Seven, conquista IMDb con un 9,7 e supera ogni risultato di House of the Dragon. Un traguardo che lo colloca accanto agli episodi più iconici di Il trono di spade. Un 9,7 che pesa come una corona L'episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms, significativamente intitolato Seven, ha ottenuto un impressionante 9,7 su IMDb, un punteggio che lo rende uno degli episodi più apprezzati dell'intera storia di Il trono di spade. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Knight of the Seven Kingdoms, l’episodio 4 batte House of the Dragon: il punteggio è da record

Approfondimenti su Knight Of The Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata nell'universo de Il Trono di Spade, debutterà su HBO Max in Italia il 18 gennaio.

HBO ha deciso di anticipare l’uscita dell’episodio 4 di *A Knight of the Seven Kingdoms*.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Knight Of The Seven Kingdoms

Argomenti discussi: A Knight of the Seven Kingdoms, terzo episodio: la verità su Egg sconvolge Dunk. Anticipazioni e recensione; A Knight of the Seven Kingdoms, HBO cambia tutto: l'episodio 4 arriva in anticipo; Perché A Knight of the Seven Kingdoms è la serie più bella in circolazione; ‘A Knight of the Seven Kingdom’. Le avventure di Ser Duncan l’Alto.

A Knight of the Seven Kingdoms, come il segreto rivelato di Egg avrà un impatto sul futuro di DunkDopo quanto rivelato nel terzo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, cosa ne sarà di Dunk? Ad affrontare le conseguenze del segreto di Egg è stato Peter Claffey. comingsoon.it

A Knight of the Seven Kingdoms: l’intervista a Daniel Ings e Sam Spruell tra Baratheon e TargaryenUna delle ricchezze di A Knight of the Seven Kingdoms, a dispetto di una struttura narrativa e un tono differenti dalla serie madre e dall'altro spin-off che l'ha preceduta, House of the Dragon, è il ... msn.com

Daniel Ings e Sam Spruell ci parlano del lavoro per portare su schermo Ser Lyonel Baratheon e Maekar Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off de Il trono di spade disponibile su HBO Max. - facebook.com facebook

Il terzo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms è ufficialmente disponibile su HBO Max. x.com