Benessere olistico cosmesi naturale e alimentazione biologica | la grande manifestazione Natural Expo in Fiera con 250 espositori

La Fiera di Forlì si prepara ad accogliere di nuovo la grande manifestazione Natural Expo, che quest’anno celebra la sua 19esima edizione. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, gli appassionati di benessere, cosmesi naturale e alimentazione biologica troveranno oltre 250 espositori pronti a presentare prodotti e novità. L’evento si conferma un punto di riferimento per chi vuole scoprire le tendenze del settore e adottare uno stile di vita più sano e naturale.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, alla Fiera di Forlì, torna per la sua 19esima edizione "NaturalExpo". La manifestazione attenta al benessere olistico dell'individuo e al rispetto dell'ambiente, sarà l'occasione per approfondire la conoscenza delle discipline olistiche grazie ai 250 espositori.

