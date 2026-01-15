Benessere e valori etici guidano la Gen Z italiana | uno stile di vita olistico e consapevole

La Generazione Z italiana si distingue per un approccio di vita improntato a benessere e valori etici. Attraverso scelte consapevoli e sostenibili, questa generazione cerca di integrare salute, rispetto ambientale e responsabilità sociale nel quotidiano. L’indagine Consumer Lab di Bain & Company, basata su un campione di oltre 1.000 giovani, evidenzia come questi principi guidino le decisioni di consumo e lo stile di vita di questa realtà emergente.

La Generazione Z italiana sta ridefinendo le priorità di consumo e di vita, ponendo al centro il benessere psicofisico e la sostenibilità ambientale, come emerge dall'indagine Consumer Lab di Bain & Company su oltre 1.500 consumatori. Questa generazione preferisce esperienze significative al mero possesso materiale. Salute al primo posto: Per il 77% degli intervistati italiani, la salute mentale è la priorità assoluta (dato superiore alla media globale del 71%), seguita dalla salute fisica (76%). Al contrario, il benessere finanziario (27%), il sonno (42%) e la socialità (47%) si posizionano come priorità secondarie.

