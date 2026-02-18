Hockey ghiaccio la Finlandia beffa la Svizzera e vola in semifinale alle Olimpiadi

La Finlandia ha vinto contro la Svizzera ai supplementari, causando una grande sorpresa nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Svizzera ha dominato i primi minuti, mantenendo il possesso e tentando di controllare il gioco, ma la Finlandia ha trovato il modo di reagire. Un gol decisivo nei minuti finali ha portato i finlandesi alla vittoria per 3-2, qualificandosi per le semifinali. La sfida si è decisa nel momento più inaspettato, lasciando tutti senza parole.

Clamoroso al torneo maschile di hockey su ghiaccio valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Svizzera indirizza il match nei primi minuti, amministra il gioco, prova a resistere ma poi viene beffata al fotofinish e incredibilmente battuta ai supplementari per 3-2 da una Finlandia mai doma che si aggiunge alle semifinaliste. Partenza decisamente migliore per la compagine elvetica che, nel primo periodo, con un mortifero uno-due trova un prezioso doppio vantaggio: ad aprire la marcature è Riat, autore di una rete segnata al 14:14 grazie ad una buona combinazione con Jager; il secondo timbro è invece merito di Niederreiter che, al 15:26, su assistenza di Suter e Kurashev portando l’incontro dalla propria parte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, la Finlandia beffa la Svizzera e vola in semifinale alle Olimpiadi Hockey ghiaccio femminile: festa Svizzera! Finlandia battuta di misura, è semifinale alle OlimpiadiLa Svizzera ha vinto contro la Finlandia nel quarto di finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando così un pass per le semifinali. Hockey ghiaccio femminile: la Finlandia regola 3-1 la Svizzera e si rilancia alle OlimpiadiQuesta mattina alla Milano Rho Ice Hockey Arena, la Finlandia ha battuto la Svizzera 3-1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Italia-Finlandia 0-11, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri crollano sotto i colpi della Finlandia; La Finlandia è troppo forte: l’Italia dell’hockey ghiaccio maschile cede 11-0; Finlandia impressionante: 11-0, batosta per l'Italia; Dove vedere tutte le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026 in streaming e in tv, a partire dall'Italia oggi contro la Finlandia. Hockey ghiaccio, la Finlandia beffa la Svizzera e vola in semifinale alle OlimpiadiClamoroso al torneo maschile di hockey su ghiaccio valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Svizzera indirizza il match nei primi minuti, ... oasport.it Hockey ghiaccio, il tabellone maschile delle Olimpiadi: gli incroci dai quarti alla finaleSi è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it RTL 102.5. . Nei quarti di finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 tra Canada e Repubblica Ceca ha vinto il Canada ai tempi supplementari: 4-3 dopo un overtime. Il Canada ha superato i quarti di finale ed avanza a facebook Rissa in Canada-Francia di hockey su ghiaccio: finiscono a terra anche gli arbitri! x.com