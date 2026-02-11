Questa mattina alla Milano Rho Ice Hockey Arena, la Finlandia ha battuto la Svizzera 3-1. La vittoria permette alle finlandesi di rilanciarsi nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita, valida per la quarta giornata del Gruppo A, si è conclusa da pochi minuti e ora la Finlandia guarda con più fiducia alle prossime sfide.

Alla Milano Rho Ice Hockey Arena è finita da pochi minuti la gara tra la Finlandia e la Svizzera, valida per la quarta giornata del Gruppo A del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al termine di un’intensa tornata di partite, questo match ha visto le nordiche prevalere 3-1 sulle svizzere. LA CRONACA. La partita si apre con tanta intensità e molta disciplina. La Finlandia prova a tenere alto il ritmo tirando 9 volte in venti minuti, mentre la Svizzera attende più guardinga cercando di colpire laddove si creano spazi. Ne viene fuori un primo terzo di gara bloccato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: la Finlandia regola 3-1 la Svizzera e si rilancia alle Olimpiadi

La Repubblica Ceca ha battuto la Finlandia 2-0 nell’ultima partita del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La squadra femminile degli Stati Uniti continua a dominare il torneo di Milano.

