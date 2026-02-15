Hockey ghiaccio femminile | festa Svizzera! Finlandia battuta di misura è semifinale alle Olimpiadi

La Svizzera ha vinto contro la Finlandia nel quarto di finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando così un pass per le semifinali. La partita si è decisa solo negli ultimi minuti, quando un gol decisivo ha portato le svizzere alla vittoria di misura. La squadra elvetica ha mostrato grande determinazione, superando le avversarie finlandesi in una sfida molto combattuta.

L'ultimo quarto di finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, promuove la Svizzera fra le migliori 4 della manifestazione. Nel confronto chiusosi poco fa, le rossocrociate l'hanno infatti spuntata per 1-0 sulla Finlandia. LA CRONACA. La gara inizia con grande equilibrio. La Finlandia fronteggia senza problemi un'inferiorità per una penalità data a Tapani trovando poi la via per attaccare. La Svizzera non ne approfitta, si difende in maniera ordinata e accetta lo scorrere del cronometro: si va al primo riposo sullo 0-0. Nel secondo periodo le cose si sviluppano quasi in fotocopia: una penalità da 2 minuti per squadra, le nordiche a tirare di più in porta ma, al 35?, ecco arrivare il guizzo che poi si rivelerà decisivo di Muller, che si trova al posto giusto nel momento giusto per battere a rete e griffare l'1-0 elvetico.