Nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile l’ Italia, seconda nel Girone D, affronterà il Portogallo, primo nel Girone C: la sfida si giocherà martedì 2 dicembre alle ore 11.00 italiane. La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Argentina e Colombia. Dall’altro lato del tabellone, invece, sempre nei quarti di finale, si giocheranno Spagna-Marocco e Brasile-Giappone. A seguire, i match del penultimo atto si disputeranno venerdì 5 dicembre, mentre le finali sono previste domenica 7 dicembre. I match dell’Italia a i Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari, tv, incroci dai quarti alla finale