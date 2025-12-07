Tabellone Coppa Italia volley femminile 2026 | orari tv incroci dai quarti alla finale
Gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di volley femminile, in programma il 29 ed il 30 dicembre 2025 in gara unica in casa della squadra meglio piazzata in campionato, metteranno di fronte Conegliano-Bergamo, Scandicci-Vallefoglia, Chieri-Busto Arsizio e Novara-Milano. Nella Final Four, in programma alla Inalpi Arena di Torino il 24 ed il 25 gennaio 2026, si sfideranno in semifinale da una parte la vincente di Conegliano-Bergamo e la vincente di Novara-Milano, e dall’altra la vincente di Scandicci-Vallefoglia e la vincente di Chieri-Busto Arsizio. I match dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di volley femminile non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati
Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati
Sorteggiato il tabellone dell’Italia nella Coppa Davis 2025: Sinner-Alcaraz, quando può succedere
Il tabellone della Coppa Italia 2025-26 Avanti Lazio !!! Per approfondimenti sulla S.S. Lazio segui Lazio Land 1900 https://www.facebook.com/lazioland - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli Vai su X
Volley Bergamo 1991, a Macerata doppio obiettivo: quarta vittoria in fila ed entrare in Coppa Italia - Dopo tre successi consecutivi, le rossoblù difendono l'ottavo posto: vincendo potrebbero blindare anche un posto alle Final Eight ... Scrive bergamonews.it
A Macerata Bergamo si gioca l’approdo in Coppa Italia - Per la Coppa Italia e per continuare a crescere: l’appuntamento di sabato 6 dicembre, alle 21 a Macerata, avrà questo duplice obiettivo. Riporta sportal.it
Super Chieri si sbarazza di Perugia e chiude terza l'andata. Definite le Final Eight di Coppa - Secondo successivo consecutivo per Vallefoglia, ok anche Novara e Busto ... Segnala msn.com