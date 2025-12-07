Tabellone Coppa Italia volley femminile 2026 | orari tv incroci dai quarti alla finale

Gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di volley femminile, in programma il 29 ed il 30 dicembre 2025 in gara unica in casa della squadra meglio piazzata in campionato, metteranno di fronte Conegliano-Bergamo, Scandicci-Vallefoglia, Chieri-Busto Arsizio e Novara-Milano. Nella Final Four, in programma alla Inalpi Arena di Torino il 24 ed il 25 gennaio 2026, si sfideranno in semifinale da una parte la vincente di Conegliano-Bergamo e la vincente di Novara-Milano, e dall’altra la vincente di Scandicci-Vallefoglia e la vincente di Chieri-Busto Arsizio. I match dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di volley femminile non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite. 🔗 Leggi su Oasport.it

