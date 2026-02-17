ho una malattia fabrizio corona il terribile annuncio dopo il ricovero in ospedale

Fabrizio Corona ha annunciato di essere malato dopo il ricovero in ospedale, spiegando che le sue condizioni di salute lo hanno costretto a fermarsi per alcuni giorni. La notizia ha colpito molti fan, che hanno visto l’ex paparazzo dedicarsi con più attenzione alla sua famiglia e alle visite mediche. Corona ha anche specificato di aver scoperto il problema solo recentemente, durante una visita di routine.

Il recente ricovero ospedaliero di Fabrizio Corona ha riacceso i riflettori sulla vita frenetica e spesso controversa dell'ex re dei paparazzi, che sembra trovarsi nuovamente a un bivio cruciale tra la salute personale e le ambizioni professionali. Dopo tre giorni trascorsi nel reparto di cardiologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, Corona è tornato a far sentire la sua voce, offrendo dettagli piuttosto allarmanti sulle sue attuali condizioni fisiche. Attraverso un intervento radiofonico su Radio Marte, l'imprenditore ha confessato di essere affetto da una patologia che non accenna a migliorare, definendola come una situazione clinica brutta che non riesce a curare nonostante i numerosi tentativi medici e i ripetuti ricoveri avvenuti negli ultimi due mesi.

