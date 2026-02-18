Hitoshi Sakimoto si racconta | dai primi giochi sviluppati da studente al ruolo dell’AI nella composizione musicale

Alcuni mesi fa, durante la Milan Games Week 2025, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Hitoshi Sakimoto, compositore e produttore giapponese celebre per aver lavorato alle colonne sonore di vari celebri videogiochi nel corso della sua carriera iniziata negli anni '80, tra cui i più celebri sono sicuramente Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII e la serie Valkyria Chronicles, e porgli alcune domande sulla sua carriera. Quale percorso l'ha portata in giovane età da appassionato di videogiochi a realizzare effetti sonori e musica per questi? Ho iniziato ad avere questo interesse alla fine delle scuole elementari, poi di fatto quando sono arrivato alle scuole medie ho iniziato a creare dei veri e propri giochi, che ho anche mandato a delle aziende; da questo ne è derivato un lavoro part-time nel corso delle superiori grazie a cui potevo già accumulare un po' di denaro.