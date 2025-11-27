Da studente a presidente dell’Abi Patuelli si racconta al Goldoni per l’evento Generazioni Unifi
Da studente universitario a presidente dell’ Associazione Bancaria Italiana (Abi) e del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna: a 50 anni esatti dalla laurea in Giurisprudenza all’ Università di Firenze, Antonio Patuelli dialogherà con la rettrice Alessandra Petrucci giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni per parlare della storia dell’ateneo fiorentino, dei suoi protagonisti e della propria esperienza personale, caratterizzata da un lungo e sentito legame ateneo, docenti e la sua attività. L’evento ‘ Generazioni Unifi ’ è dedicato infatti alle storie di chi ha frequentato l’ateneo fiorentino ed è promosso da AlumnUnifi, comunità composta da tutti i laureati e le laureate che nutrono il desiderio di mantenere vivo il legame con la propria università partecipando a iniziative riservate e incontri con gli altri membri della comunità in ottica di crescita e nuove opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
