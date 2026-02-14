L’Hapoel Tel Aviv vive una crisi profonda, causata dai risultati negativi nelle ultime partite e dalla conseguente incertezza sulla guida tecnica. La squadra si trova ora a un passo dall’esonero dell’allenatore, con i giocatori che si preparano a un possibile cambio di rotta. La dirigenza sta valutando attentamente le prossime mosse, mentre i tifosi attendono novità sulla panchina.

Il momento cruciale dell’Hapoel Tel Aviv mette in evidenza una delicata fase di valutazione interna, guidata dalla necessità di definire la direzione sportiva e di leadership. Dopo una serie di risultati negativi che ha influenzato l’identità del team, la proprietà è chiamata a prendere decisioni decisive per riaccendere lo slancio competitivo. La squadra ha incassato cinque sconfitte consecutive in EuroLeague, conclusesi con un amaro 93-82 sul campo dello Žalgiris Kaunas. L’andamento ha evidenziato una crisi d’identità che mette in discussione l’assetto tecnico. In cima al tavolo, la figura di Dimitris Itoudis resta al centro del dibattito, nonostante l’impegno assunto dalla proprietà a sostenerlo come leader della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Crisi profonda e panchina in bilico per l'Hapoel Tel Aviv

L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore.

La Valencia Basket si prende una vittoria importante contro l’Hapoel Tel Aviv grazie a Montero, che firma una prestazione da manuale.

