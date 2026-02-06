Dimitris Itoudis a rischio esonero ' Hapoel Tel Aviv?

L’Hapoel Tel Aviv sta valutando se cambiare allenatore. Dopo alcune sconfitte in EuroLeague, i dirigenti si interrogano sulla permanenza di Dimitris Itoudis. La squadra ha bisogno di una svolta, e ora si pensa a una possibile sostituzione per invertire la rotta.

Il dibattito interno all’Hapoel Tel Aviv è centrato sulla validità della guida tecnica dopo un periodo di difficoltà in EuroLeague. Fonti israeliane riferiscono che alcuni dirigenti stanno valutando la posizione di Dimitris Itoudis, allenatore greco che ha guidato la squadra alla vittoria dell’EuroCup 2025 e alla promozione in EuroLeague. Il percorso recente del club è segnato da quattro ko consecutivi in EuroLeague, un dato cruciale che ha alimentato dubbi sull’operato tecnico. Nonostante la conquista dell’EuroCup 2025, la promozione in EuroLeague è stata accompagnata da risultati altalenanti che hanno spinto la dirigenza a rivedere le dinamiche della squadra e l’efficacia della strategia in panchina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

