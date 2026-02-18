Hamilton sorprende tutti in Bahrain e fa marcia indietro sulla Ferrari | Le prestazioni della SF-26 sono entusiasmanti

Lewis Hamilton ha sorpreso tutti in Bahrain, attribuendo il suo entusiasmo alle prestazioni della nuova Ferrari SF-26. Durante un’intervista, il pilota britannico ha detto che le vetture della scuderia italiana sono molto promettenti, anche se fino a poco tempo fa aveva mostrato scetticismo. La sua ammissione arriva mentre i test ufficiali sono ancora in corso, e la Ferrari sembra aver fatto passi avanti importanti. Hamilton ha aggiunto che questa volta la Scuderia potrebbe sorprendere i rivali nelle prossime gare.

Vuoi vedere che la Ferrari ha imbroccato finalmente la strada giusta? Alla vigilia della seconda parte dei test F1, Lewis Hamilton si è lasciato andare a dichiarazioni molto ottimistiche sulla Ferrari: "Prestazioni della SF-26 entusiasmanti. Ho potuto svilupparla, ha il mio DNA". Cose mai viste e, soprattutto, sentite prima che riporta Formulapassion.it Una settimana fa, durante i test in Bahrain il sette volte iridato si lamentava della difficoltà della gestione dell'energia ma con il passare dei chilometri ha trovato feeling con le macchine figlie dei regolamenti 2026. "Le prestazioni dell'auto finora mi entusiasmano davvero.