La Ferrari SF-26 rappresenta il primo modello sviluppato secondo le nuove normative regolamentari, segnando un nuovo inizio per la Scuderia. Con un design predominante bianco, questa vettura mira a migliorare le performance e a riprendere la strada del successo nel Campionato del Mondo di Formula 1. Hamilton è stato il primo a provarla in anteprima, annunciando una stagione di sfide e novità per la squadra.

Lewis ha completato il suo turno di guida, si è fermato in rettilineo e la macchina viene riportata a spinta al box. Negli shakedown il regolamento concede 15 km al massimo. Lewis sta girando a Fiorano, dovrà completare due giri. Dunque non c'è stato allarme per lo stop dopo il giro di battesimo. Cambia anche la tonalità del colore portante, Il rosso Scuderia è più acceso e intenso ed è ispirato alla livrea speciale esibita a Monza quest'anno. Un giro e rientro ai box, dalla Ferrari spiegano che era questo il programma: fra 5-10 minuti Lewis tornerà in macchina per un paio di giri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1, la presentazione della Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla Live

Ferrari SF-26: Presentazione Live con Leclerc e Hamilton (Sky Sport F1)Oggi si è svolta la presentazione ufficiale della Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula 1 2026.

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

F1, Ferrari 2026: le tute di Hamilton e Leclerc per il nuovo Mondiale di Formula 1

Argomenti discussi: Ferrari, venerdì 23 gennaio la nuova monoposto in diretta su Sky e in live streaming; La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli; F1, la presentazione della Ferrari SF-26: quando e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv; Presentazione Ferrari F1 2026: quando ci sarà, dove vederla e cosa aspettarsi dalla SF-26.

F1, oggi la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la monoposto di Leclerc e Hamilton in tvOggi la presentazione della Ferrari SF-26: a che ora inizia l'evento, dove vederlo in TV e streaming e cosa sappiamo sulla nuova monoposto F1 2026 di Hamilton ... fanpage.it

F1 | Oggi la presentazione della Ferrari 2026: a che ora verrà svelata e scenderà in pista la SF-26La Ferrari presenta nella giornata di oggi la SF-26: ecco quando vedremo la vettura che correrà nella stagione 2026 di F1. f1ingenerale.com

Nuova #Ferrari SF-26 diretta: la presentazione e primi giri a Fiorano con Leclerc e Hamilton LIVE x.com

Ferrari F1 2026, la presentazione in diretta facebook