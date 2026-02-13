Chrome e IA | truffa massiccia 300mila utenti spiati con estensioni malevole Furto dati e monitoraggio online

Chrome nel mirino: una truffa massiccia ha coinvolto oltre 300.000 utenti, che sono stati spiati attraverso estensioni malevole installate nel browser. Gli hacker hanno sfruttato queste estensioni per rubare dati personali e monitorare le attività online di chi le aveva scaricate, creando un vasto sistema di spionaggio digitale. La scoperta è stata fatta dai ricercatori di sicurezza informatica, che hanno identificato come queste estensioni, apparentemente innocue, nascondessero un sofisticato meccanismo di furto di informazioni, collegato a una rete di assistenti AI falsi. Tra le vittime ci sono utenti di diverse nazionalità, e il

Chrome nel mirino: la truffa degli assistenti AI che spiavano gli utenti. Una sofisticata operazione di spionaggio digitale ha compromesso la sicurezza di circa 260.000-300.000 utenti di Google Chrome, attraverso la diffusione di estensioni malevole camuffate da assistenti di intelligenza artificiale. L’indagine, condotta dai ricercatori di LayerX, ha rivelato come i criminali informatici abbiano sfruttato l’interesse crescente per l’IA per sottrarre dati sensibili e monitorare le attività online delle vittime. La campagna “AiFrame” e l’inganno delle estensioni. L’allarme è scattato quando gli esperti di LayerX hanno scoperto una campagna malevola, denominata “AiFrame”, che si è infiltrata nel Chrome Web Store.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su chrome truffa

Recenti studi di sicurezza informatica segnalano che alcune estensioni Chrome stanno sottraendo chat e dati sensibili di circa 900.

Ultime notizie su chrome truffa

