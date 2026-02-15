Truffa del falso dentista | Mi servono i soldi per pagare il conto

Un falso dentista ha truffato alcuni cittadini di Senigallia, sfruttando la scusa di dover saldare una visita. La truffa nasce da un messaggio WhatsApp clonata, inviato da un numero che sembra ufficiale, in cui si richiedono centinaia di euro per pagare il conto del dentista. La vittima, convinta di dover pagare una prestazione medica, ha inviato il denaro senza sospettare nulla. In passato, altri cittadini avevano ricevuto email fasulle dall’Agenzia delle Entrate, che promettevano rimborsi e chiedevano di inserire i dati sensibili.

"Mi servono i soldi per pagare il dentista". Dopo la falsa mail dell'Agenzia dell'Entrate dove si annuncia un rimborso, verificabile solo una volta inserite le credenziali, negli ultimi giorni ad alcuni senigalliesi è arrivato un messaggio WhatsApp proveniente da un messaggio clonato, con il quale si chiedono centinaia di euro per pagare il conto del dentista. Molti hanno subito ricontattato il mittente che ha così capito di essere inconsapevolmente vittima di una truffa. "Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho soldi sulla carta. Te li restituisco stasera". Questo il testo del messaggio che ieri è stato diffuso anche sui social per mettere in guardia gli utenti.