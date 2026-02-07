WhatsApp | truffa al Catanzarese hacker rubano 4.000€ sfruttando contatti e ingegneria sociale Denuncia e allarme
Un imprenditore del Catanzarese ha subito una truffa online che gli ha portato via più di 4.000 euro. Gli hacker sono riusciti a entrare nel suo account WhatsApp e, usando tecniche di ingegneria sociale, hanno contattato i suoi conoscenti fingendosi lui. La vittima si è accorta troppo tardi e ha denunciato l’accaduto. Ora c’è allarme tra chi usa frequentemente l’app di messaggistica.
Un imprenditore del Catanzarese è stato vittima di una sofisticata truffa su WhatsApp che ha portato al furto di oltre 4.000 euro. L’episodio, emerso nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, rivela una vulnerabilità sempre più diffusa e preoccupante nelle comunicazioni digitali, dove un semplice messaggio può trasformarsi in un’arma nelle mani dei criminali informatici. La vicenda, che si è consumata in poche ore, evidenzia come un gesto di apparente innocenza, come rispondere a una richiesta di aiuto, possa innescare una spirale di frode con conseguenze finanziarie significative per le vittime e un crescente senso di insicurezza per l’intera comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
