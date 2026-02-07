WhatsApp | truffa al Catanzarese hacker rubano 4.000€ sfruttando contatti e ingegneria sociale Denuncia e allarme

Un imprenditore del Catanzarese ha subito una truffa online che gli ha portato via più di 4.000 euro. Gli hacker sono riusciti a entrare nel suo account WhatsApp e, usando tecniche di ingegneria sociale, hanno contattato i suoi conoscenti fingendosi lui. La vittima si è accorta troppo tardi e ha denunciato l’accaduto. Ora c’è allarme tra chi usa frequentemente l’app di messaggistica.

