In occasione della Giornata della Memoria, Di Segni ha partecipato al liceo Righi, accompagnato dalla Digos. Il collettivo ha denunciato di aver subito un impedimento nel portare avanti la protesta, sottolineando l’importanza di ricordare e riflettere sugli eventi storici legati al genocidio. Questa giornata rimane un momento fondamentale per promuovere memoria e consapevolezza civile.

Giornata della Memoria, Di Segni al liceo Righi accompagnata dalla Digos. Il collettivo: "Ci hanno impedito di protestare: i complici del genocidio non li vogliamo". Giorno della Memoria: il "mai più" e il piano inclinato verso il nuovo fascismo La ricorrenza del Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull'importanza di ricordare le tragedie del passato per prevenire il ripetersi di errori simili. Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l'Albero della Memoria Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l'installazione dell'Albero della Memoria. Argomenti discussi: Giornata della Memoria sionista al Liceo Righi di Roma: testimonianze di studenti e studentesse; Noemi Di Segni al Righi, polemica sulla Digos : Impedita la protesta del collettivo; Di Segni al Righi per il Giorno della Memoria, il collettivo: Agenti della Digos ci hanno impedito di protestare; Roma. Al liceo Righi c'è chi può parlare e chi no, senza contraddittorio e con la polizia nei corridoi. REPRESSIONE AL LICEO RIGHI: NESSUNO SPAZIO AL SIONISMO E ALLA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA STORIA Oggi al liceo Righi di Roma si è verificato un episodio gravissimo che ha evidenziato ancora una volta il clima di repressione in cui verte il

