WhatsApp la truffa della ballerina | come ti rubano l' identità

Una nuova truffa si diffonde su WhatsApp, questa volta coinvolge la storia di una ballerina. Gli utenti ricevono un messaggio da un contatto che invita a votare per una giovane che partecipa a un concorso di danza. Chi clicca sul link rischia di perdere l’accesso al proprio account o di finire nelle mani di truffatori, che cercano di rubare l’identità. La polizia invita a fare attenzione e a non condividere informazioni personali con messaggi sospetti.

Truffa della ballerina: questo l'ultimo raggiro che circola su Whatsapp. In cosa consiste? Si riceve un messaggio da parte di un amico che invita a votare per una giovane o una bambina che sta partecipando a un concorso di danza. Si tratta, tecnicamente, di "smishing", un sistema che sfrutta la fiducia nei confronti di familiari o conoscenti per rubare il controllo degli account e propagarsi come un virus sul telefono, andando a carpire dati sensibili. Già migliaia le segnalazioni da parte di tutta Italia, come ha fatto sapere Adiconsum. Il rischio di cadere nella trappola è alto dal momento che il messaggio arriva da un contatto già salvato in rubrica e contiene la foto di una giovane ragazza vestita da ballerina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

