Serhou Guirassy ha segnato il gol decisivo che ha portato il Borussia Dortmund a superare l’Atalanta nei play-off di Champions League. La sua rete al 78° minuto ha rotto gli equilibri della partita, permettendo alla squadra tedesca di avanzare alla fase a gironi. La partita si è svolta in un clima intenso, con i padroni di casa che hanno spinto fin dall’inizio per ottenere il risultato.

Guirassy trascina il Borussia Dortmund nella sfida di Champions. Martedì sera, il Borussia Dortmund ha iniziato il suo percorso negli ottavi di finale di Champions League con una convincente vittoria per 2-0 contro l'Atalanta, dimostrando che le ambizioni europee della squadra sono molto serie. Serhou Guirassy è stato il grande protagonista della serata, realizzando un gol e fornendo un assist decisivo. Con questa prestazione, il giovane attaccante si è confermato come uno dei giocatori più promettenti della sua generazione.

© Napolipiu.com - Guirassy guida il Dortmund alla vittoria su Atalanta nei play-off di Champions League.

