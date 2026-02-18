Atalanta cede 2-0 a Dortmund nell' andata del play-off di Champions

L'Atalanta ha perso 2-0 contro il Borussia Dortmund nell'incontro di andata dei playoff di Champions League, a causa di due gol segnati nel primo tempo da Guirassy e Beier. La squadra bergamasca ha rischiato di subire anche altri gol, ma ha mantenuto il punteggio fino alla fine del primo tempo. La partita si è giocata davanti a circa 80.000 spettatori allo stadio Signal Iduna Park, rendendo difficile la rimonta per la Dea.

DORTMUND (GERMANIA) - Strada in salita per l'Atalanta. Nell'andata dei playoff di Champions League, la Dea si arrende in casa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 grazie alle reti di Guirassy e Beier nel primo tempo. Il calcio d'inizio è posticipato di 15 minuti per un ritardo dei tedeschi nel raggiungere lo stadio. Kovac schiera in difesa il 2008 italiano Reggiani, che ha esordito in Bundesliga solo dieci giorni fa. Palladino sceglie Scamacca in avanti e Kossonou in difesa. Per quest'ultimo, però, l'inizio non è dei migliori, perché dopo 120 secondi si fa sovrastare da Guirassy sull'1-0 del Dortmund.