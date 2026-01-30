Sorteggio Champions League 2026 | ai play-off Inter-Bodo Juve-Galatasaray e Atalanta-Dortmund

Le squadre italiane conoscono le loro avversarie ai play-off di Champions League. L’urna di Nyon ha assegnato gli incontri: Inter contro Bodo, Juventus contro Galatasaray e Atalanta contro il Borussia Dortmund. Le partite si giocheranno nelle prossime settimane, e le squadre sono pronte a sfidarsi per raggiungere la fase a gironi. La tensione si fa sentire tra tifosi e giocatori, mentre si avvicina il momento di scoprire chi passerà il turno.

Le squadre italiane finalmente conoscono le loro avversarie ai play-off di Champions League. L'urna di Nyon, in Svizzera, ha sorteggiato i seguenti accoppiamenti: Galatasaray-Juventus. Borussia Dortmund-Atalanta. BodoGlimt-Inter. La nostra avversaria ai Play Off di @championsleague è.? @Glimt?? pic.twitter.comEkD0X7txHp — Inter?? (@Inter) January 30, 2026 Gli altri accoppiamenti. Monaco-Psg. Benfica-Real Madrid. Qarabag-Newcastle. Club Brugge-Atletic Bilbao. Olympiakos-Bayer Leverkusen. Le date dei play-off di Champions League. Andata play-off: 17 e 18 febbraio 2026. Ritorno play-off: 24 e 25 febbraio 2026.

