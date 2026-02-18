Guido Meda | I motori della prossima stagione? Dobbiamo interpretarli in maniera olimpica guardando alla dimensione internazionale

Guido Meda ha spiegato che i motori della prossima stagione devono essere interpretati come un vero e proprio sport olimpico, con attenzione ai dettagli internazionali. La nuova annata del motorsport, che inizia questo fine settimana, porta con sé numerose gare trasmesse in diretta da Sky Sport, che offre oltre 1.800 ore di eventi live. La copertura include anche i Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike, garantendo un’offerta completa per gli appassionati. La sfida principale resta la qualità delle performance su scala globale.

Al via in questo fine settimana la nuova stagione del motorsport, che Sky Sport segue con oltre 1.800 ore di sfide live e l'esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike.