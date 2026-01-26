Dalla finale di Champions alla Serie B | la dimensione internazionale della Juve Stabia
La Juve Stabia, storicamente radicata nel territorio, si sta aprendo a un orizzonte più ampio. Dalla partecipazione alle competizioni internazionali alla crescita nella Serie B, il club mira a rafforzare la propria identità e stabilità. Questo percorso rappresenta un passo importante verso una dimensione più ampia, con obiettivi di consolidamento e sviluppo, mantenendo sempre saldo il legame con la propria storia e il territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Un respiro internazionale, una nuova visione e una strutturazione che possa allontanare quell’aurea di squadra di provincia per qualcosa di più grande e stabile. Questa è la traccia che ha condotto Avram Grant a entrare nello staff della Juve Stabia in qualità di Head of Football Operations del club gialloblù: “ Avram Grant – recita il comunicato – è una vera e propria leggenda vivente nel mondo del calcio. Allenatore e dirigente con decenni di esperienza, ha guidato club di élite e nazionali ai massimi livelli della competizione internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di allenatore del Chelsea FC, West Ham United, Portsmouth FC e della Nazionale israeliana, portando il Chelsea FC fino alla finale di UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su juve stabia
Sconfitto in casa dalla Juve Stabia, il Bari è penultimo Calcio serie B: rischia di essere ultimo domani
Il Bari, sconfitto in casa dalla Juve Stabia con il risultato di 0-1, si trova al penultimo posto in classifica di Serie B.
Dal Chelsea alla Juve Stabia: che ci fa Avram Grant in Serie B
Avram Grant, noto per aver sostituito Mourinho al Chelsea e aver guidato la squadra fino alla finale di Champions, è ora in Italia, alla Juve Stabia.
Ultime notizie su juve stabia
Argomenti discussi: Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: chi si è qualificato?; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Champions League 2025/26, dove vedere in streaming e in tv tutte le partite; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3.
Dalla finale di Champions a Castellammare: cosa farà Avram Grant alla Juve Stabia?Avram Grant entra nella Juve Stabia come Head of Football Operations: esperienza internazionale e nuovo corso per il club gialloblù. seriebnews.com
Roma-Milan: la sfida nella sfida di Fullkrug e Malen, dalla finale di Champions alla Serie AVisualizzazioni: 0 Roma-Milan chiude una domenica decisiva di Serie A: intrecci di classifica, sfide tra ex e il duello Malen-Füllkrug sullo sfondo della corsa all’Inter. Roma-Milan è il dessert perfe ... calciostyle.it
#JuveStabiaVirtusEntella, vista da una prospettiva diversa #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook
UFFICIALE Ingaggio dal sapore internazionale per la Juve Stabia: l'ex tecnico del Chelsea, Avram Grant, è il nuovo Head of Football Operations x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.