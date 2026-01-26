La Juve Stabia, storicamente radicata nel territorio, si sta aprendo a un orizzonte più ampio. Dalla partecipazione alle competizioni internazionali alla crescita nella Serie B, il club mira a rafforzare la propria identità e stabilità. Questo percorso rappresenta un passo importante verso una dimensione più ampia, con obiettivi di consolidamento e sviluppo, mantenendo sempre saldo il legame con la propria storia e il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Un respiro internazionale, una nuova visione e una strutturazione che possa allontanare quell’aurea di squadra di provincia per qualcosa di più grande e stabile. Questa è la traccia che ha condotto Avram Grant a entrare nello staff della Juve Stabia in qualità di Head of Football Operations del club gialloblù: “ Avram Grant – recita il comunicato – è una vera e propria leggenda vivente nel mondo del calcio. Allenatore e dirigente con decenni di esperienza, ha guidato club di élite e nazionali ai massimi livelli della competizione internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di allenatore del Chelsea FC, West Ham United, Portsmouth FC e della Nazionale israeliana, portando il Chelsea FC fino alla finale di UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalla finale di Champions alla Serie B: la dimensione internazionale della Juve Stabia

