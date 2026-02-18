Guida TV Sky Cinema e NOW | Il diavolo veste Prada Mercoledi 18 Febbraio 2026
Il diavolo veste Prada apre la prima serata su Sky Cinema Uno HD e NOW con Meryl Streep iconica e una satira feroce sul potere, la moda e l’identità Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Il diavolo veste Prada è la commedia cult che ha reso iconica Meryl Streep nei panni della temutissima Miranda Priestly. Accanto a lei Anne Hathaway interpreta una giovane giornalista catapultata nel mondo spietato dell’alta moda, tra ritmi. su Digital-News.it Il diavolo veste Prada apre la prima serata su Sky Cinema Uno HD e NOW con Meryl Streep iconica e una satira feroce sul potere, la moda e l’identità. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Guida TV Sky Cinema e NOW: Il diavolo veste Prada, Venerdi 2 Gennaio 2026Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per venerdì 2 gennaio 2026, con una selezione di film che spaziano tra classici, azione, avventura e romanticismo.
Guida TV Sky Cinema e NOW: Benvenuti al Sud, Mercoledi 4 Febbraio 2026Questa sera su Sky Cinema Uno e NOW va in onda “Benvenuti al Sud”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Guida tv 9 febbraio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi martedì 17 febbraio 2026; Guida tv 16 febbraio, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida Tv martedì 17 febbraio 2026, cosa vedere stasera in tv.
I programmi TV di oggi 14 febbraio 2026: i film per San ValentinoGuida ai programmi TV del 14 febbraio 2026: The Voice Kids su Rai 1, C'è posta per te su Canale 5, A Star Is Born su Sky Cinema Romance ... lopinionista.it
Sky Cinema, domani in prima TV Dracula – L’amore perdutoSu Sky Cinema arriva in prima TV Dracula - L'amore perduto, visionaria reinterpretazione del mito vampirico firmata da Luc Besson ... teledigitale.it
MTV Italia. . Tantissimi colpi di scena nel terzo episodio di #ItaliaShore Mettiti comodo e goditi ogni singolo momento su Paramount+ (incluso con Sky Cinema) facebook
“Ritorneranno mai quei momenti” #TreCiotole disponibile in esclusiva su Sky Cinema e on demand x.com