Guida TV Sky Cinema e NOW | Il diavolo veste Prada Venerdi 2 Gennaio 2026
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per venerdì 2 gennaio 2026, con una selezione di film che spaziano tra classici, azione, avventura e romanticismo. Tra gli appuntamenti, il celebre
Serata ricca di classici, azione, avventura e romanticismo su Sky e NOW, con titoli iconici, atmosfere indimenticabili e il ritorno dello spettacolo preistorico firmato Jurassic World: La rinascita.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il diavolo veste Prada, una commedia dal fascino glamour in cui Meryl Streep domina la scena con un'interpretazione magnetica, mentre Anne Hathaway dà volto a una giovane giornalista catapultata nel cuore della moda newyorkese. L'ingresso nella redazione più temuta e desiderata della città diventa per lei un percorso di sacrifici, ambizione e metamorfosi personale, sospeso tra seduzione estetica, pressioni soffocanti e quell'ironia pungente che smaschera il lato più spietato del successo. 🔗 Leggi su Digital-news.it
