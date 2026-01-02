Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per venerdì 2 gennaio 2026, con una selezione di film che spaziano tra classici, azione, avventura e romanticismo. Tra gli appuntamenti, il celebre

Serata ricca di classici, azione, avventura e romanticismo su Sky e NOW, con titoli iconici, atmosfere indimenticabili e il ritorno dello spettacolo preistorico firmato Jurassic World: La rinascita.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il diavolo veste Prada, una commedia dal fascino glamour in cui Meryl Streep domina la scena con un'interpretazione magnetica, mentre Anne Hathaway dà volto a una giovane giornalista catapultata nel cuore della moda newyorkese. L'ingresso nella redazione più temuta e desiderata della città diventa per lei un percorso di sacrifici, ambizione e metamorfosi personale, sospeso tra seduzione estetica, pressioni soffocanti e quell'ironia pungente che smaschera il lato più spietato del successo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il diavolo veste Prada, Venerdi 2 Gennaio 2026

Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: dal 1° maggio 2026 al cinema | TRAILER

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World: La rinascita, Giovedi 1 Gennaio 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guida tv 24 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 27 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 29 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi martedì 30 dicembre 2025.

Programmi TV martedì 30 dicembre 2025: film, fiction e varietà - "Purché finisca bene" su Rai 1, "Io sono Farah" su Canale 5, "Santocielo" su Sky Cinema Uno. lopinionista.it

Guida tv 29 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky - Su Rai 1 andrà in onda la miniserie Se fossi te, su Canale 5 appuntamento con il film Ennio Doris – C’è anche domani. msn.com