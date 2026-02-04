Guida TV Sky Cinema e NOW | Benvenuti al Sud Mercoledi 4 Febbraio 2026

Questa sera su Sky Cinema Uno e NOW va in onda “Benvenuti al Sud”. La commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani racconta di un milanese che si ritrova a vivere nel Cilento, tra situazioni divertenti e incontri sorprendenti. La pellicola, già molto amata dal pubblico, mette in scena le differenze tra Nord e Sud in modo leggero e spassoso. La proiezione è prevista alle 21, pronti a ridere e lasciarsi coinvolgere dalla storia.

