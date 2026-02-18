Guardiagrele corso di inglese gratuito per commercianti ed esercenti

A Guardiagrele, l’amministrazione comunale ha deciso di offrire un corso di inglese gratuito ai commercianti e agli esercenti, per aiutarli a migliorare le competenze linguistiche. La decisione arriva dopo che molti negozianti hanno segnalato difficoltà a comunicare con clienti stranieri, specialmente durante il periodo di maggiore turismo. Il corso si svolgerà presso la sala comunale e partirà già dal prossimo mese, con lezioni serali a cui potranno partecipare i commercianti interessati.

L'amministrazione comunale di Guardiagrele ha deliberato l'organizzazione di un corso di lingua inglese rivolto a commercianti ed esercenti della città. Il corso sarà realizzato in collaborazione con la Cooperativa Majella, che gestisce uno dei punti di informazione turistica della città. Le lezioni si svolgeranno all'auditorium comunale di via Cervi, ogni martedì dal 24 febbraio al 31 marzo. La partecipazione è gratuita. Gli interessati possono aderire contattando il numero 3406807479 per l'iscrizione.