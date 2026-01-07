Corso gratuito di Inglese per la comunità | comunicazione efficace nella vita quotidiana

Arezzo, 7 gennaio 2026 – È disponibile un corso gratuito di “Inglese per la comunità: comunicazione efficace nella vita quotidiana”. Il percorso è pensato per migliorare le competenze linguistiche e facilitare le interazioni quotidiane in inglese. Partecipazione aperta a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della lingua in modo semplice e pratico, con attenzione alle esigenze della vita di tutti i giorni.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – . Aperte le iscrizioni alla Biblioteca La Ginestra di Montevarchi. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito “Inglese per la comunità: comunicazione efficace nella vita quotidiana”, che si svolgerà dal 5 al 26 febbraio presso La Biblioteca Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, nell’ambito del programma “Scire”, dedicato alla formazione, incontri e dibattiti nelle biblioteche e negli archivi aretini. Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si terrà nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corso gratuito di “Inglese per la comunità: comunicazione efficace nella vita quotidiana” Leggi anche: Pensiero efficace: per comunicare bene bisogna pensare bene || corso gratuito Leggi anche: Minimalismo nella vita quotidiana: strategie per semplificare il tuo stile di vita Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Corso gratuito di Inglese Intermedio - Livello B1 - Corso gratuito di 24 ore finalizzato ad approfondire le competenze linguistiche necessarie per raggiungere il livello B1, dedicato a chi vuole approfondire le proprie abilità in inglese sia a livello ... msn.com

Corso d’inglese online gratuito con Ef English live - Ogni cliente avrà la possibilità di personalizzare il corso, realizzato in collaborazione con EF English ... corrierecomunicazioni.it

Indire: come partecipare al corso di formazione online gratuito in lingua inglese - La piattaforma online Indire promuove un corso di formazione gratuito in lingua inglese per docenti. it.blastingnews.com

Conversazione in inglese con Sheela sui problemi comuni delle donne indiane

Corso gratuito di costruzione in pietra a secco Giovedì 8 gennaio, alle ore 18.30, si terrà l’incontro di presentazione dell’azione formativa sulla costruzione in pietra a secco, nell’ambito del progetto Green Community dell'Unione Montana Pasubio – Piccole - facebook.com facebook

Scopri il corso gratuito sul Design Thinking disponibile sulla PID Academy, la piattaforma di formazione digitale dedicata a imprese, professionisti e non solo! Inizia ora shorturl.at/SjbKm x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.