Scricchiolii nel controsoffitto evacuata la scuola di Guardiagrele ed è allarme tra le famiglie

Questa mattina a Guardiagrele, le lezioni sono state sospese alla scuola Cappuccini. Le autorità hanno evacuato l’edificio dopo aver rilevato scricchiolii nel controsoffitto. Le famiglie sono in allarme e attendono aggiornamenti sui controlli in corso.

Lezioni sospese per un giorno dopo l'evacuazione e grande preoccupazione delle famiglie, a Guardiagrele, Gli alunni della scuola Cappuccini nella mattinata di sabato 7 febbraio non sono entrati a scuola per controlli in corso sui controsoffitti dell'edificio inaugurato all'inizio dell'anno.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Guardiagrele Scuola Foto pornografiche nella chat di undicenni: scatta l’allarme tra famiglie e scuola Recenti segnalazioni a Eboli hanno sollevato preoccupazioni tra famiglie e scuole riguardo alla circolazione di foto pornografiche in una chat WhatsApp di studenti di appena 11 anni. “Presto, tutti fuori”: evacuata l’intera scuola. L’allarme all’improvviso

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.